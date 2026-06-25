На совещании с Игорем Руденей обсудили противодействие легализации преступных доходов

Заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в Северо-Западном федеральном округе прошло сегодня, 25 июня, под председательством полномочного представителя президента РФ в СЗФО Игоря Рудени. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе полпреда.

Участники совещания рассмотрели меры по противодействию легализации денег или другого имущества, полученного преступным путем, и обсудили вопрос пресечения незаконного вывода денежных средств из России с использованием альтернативных способов исполнения обязательств по внешнеторговым контрактам и минимизации иных рисков, которые связаны с внешнеторговой деятельность.

«Легализация преступных доходов создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, дает возможность преступным группам финансировать и осуществлять противоправную деятельность. Схемы вывода денежных средств из легального оборота с использованием современных технологий становятся все изощреннее, используется криптовалюта, зарубежные финансовые центры и цифровые платформы», – отметили в пресс-службе полпреда президента России в СЗФО.

Игорь Руденя обратил внимание участников совещания на важность выявления и пресечения фактов вывода преступных доход в страны, которые входят в блок НАТО, а также их дальнейшего использования против интересов России.

Руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу СЗФО Герман Шатский заявил, что на данный момент в стране ведется подготовка к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). В 2028 году в ходе раунда оценщики сосредоточат внимание на эффективности исполнения в стране законов и нормативных актов по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Возможности для оперативного выявления подозрительных операций открывают развитие цифровизации, появление искусственного интеллекта и новых инструментов анализа больших данных. В то же время они требуют адаптации существующих в настоящее время механизмов взаимодействия.

Участники заседания отметили, что для борьбы с легализацией преступных доходов нужно провести комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности межведомственного взаимодействия, внедрить единую систему сбора, обработки и анализа данных в целях оперативного предупреждения, выявления и пресечения незаконных финансовых операций. Росфинмониторинг работает в этом направлении.

«В мероприятии приняли участие руководители управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по СЗФО, представители банковской сферы, Северо-Западного таможенного управления, ФНС России, Северо-Западного Главного управления Банка России, правоохранительных и контрольно-надзорных органов», – подытожили в пресс-службе полномочного представителя президента России в СЗФО.