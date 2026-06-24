Выплаты по больничным уже в августе смогут получать 82 самозанятых псковича. Об этом «Псковской правде» сообщили в Отделении СФР по Псковской области.

Для права на оплачиваемый больничный самозанятому необходимо добровольно застраховаться на случай временной нетрудоспособности в организации, а затем регулярно платить страховые взносы. Ему предложат две страховые суммы: 35 и 50 тысяч рублей в год, из которых впоследствии рассчитают размер больничного.

«Понятно: чем она больше, тем выше размер выплаты в случае болезни. Тариф взносов фиксированный – 3,84% от выбранной суммы», – отметили в отделении СФР.

Самозанятый может вносить взносы любым удобным для него способом: ежемесячно или единовременно – раз в год. Основное правило – при оплате раз в месяц нужно соблюдать регулярность и минимальный размер платежа. «Так, если гражданин выбрал сумму в 35 тысяч рублей, его ежемесячный страховой взнос не может быть меньше 1 344 рублей, если 50 тысяч —1 920. При этом вносить на счет можно и больше. Все переплаты будут учтены специалистами Отделения в счет будущих периодов», – прокомментировали в пресс-службе организации.

Заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев отметил, что участие в программе автоматически прекращается, если гражданин не оплатил взнос или внес средства в меньшем размере. В этом случае самозанятый теряет право на получение пособия по временной нетрудоспособности.

«Страховой стаж не прервется только в одном случае: если платеж не поступил по причине болезни самозанятого», – пояснил Дмитрий Яковлев.

Право на пособие у гражданина возникает после шести месяцев непрерывной уплаты взносов. «Самозанятый, заплативший первый взнос, например, в феврале, уйти на больничный сможет только в августе», – пояснили в псковском Отделении СФР.

При наступлении болезни пособие выплачивается в течение десяти рабочих дней. Сумма больничного будет зависеть от стажа и периода уплаты взносов. Заявление для вступления в добровольное страхование можно подать через портал «Госуслуги», приложение «Мой налог» или лично – в Отделении СФР по Псковской области.