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Общество

Член Общественной палаты Псковской области: Работа по созданию ТОСов необходима и важна

16 мая 2022 года, 17:05

«Работа по созданию и развитию ТОСов необходима и важна, потому что направлена на благо как самих жителей, так и территорий, на которых они проживают», - такое мнение в комментарии «Псковской правде» высказала член Общественной палаты Псковской области, член комиссии по проведению конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» Нина Антипова.

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Она рассказала, что быть в жюри конкурса ей довелось впервые. «Чтобы выбрать «лучших» пришлось проделать большую работу, потому что в наших муниципалитетах живет огромное количество активистов, представителей ТОСов, которые объединяют вокруг себя неравнодушных людей», - сказала Нина Антипова.

Всего за звание лучшего ТОСа Псковской области боролись 23 претендента. «Это те, которые были допущены к участию в областном этапе, пройдя отбор на уровне района, а так их еще больше», - отметила член комиссии.

Заявки поступили самые разнообразные: одним нужны средства на обустройство зон отдыха, другим, чтобы поставить детские и спортивные площадки, третьим — на проведение различного рода мероприятий. «Можно выделить районы, где жители особенно активно работают в этом направлении, - сказала Нина Антипова. - Но, к сожалению, есть и такие, в которых этот вид деятельности не развит».

По словам Нины Антиповой, больше всего заявок поступило от ТОСов в сельских поселениях. Одни ТОСы созданы и работают уже давно, другие только недавно образовались. Их численность тоже самая разнообразная: от 25 до несколько тысяч человек.

«Хочется сказать тем, кто не занял призовые места, что их работа нужна и важна, а также пожелать дальнейшего развития», - отметила член комиссии.

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