Согласованы новые границы будущего молодежного лагеря в Печорах

Согласование новых границ земельного участка получило строительство федерального молодежного лагеря в Печорах. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области».

Согласно концепции, федеральный молодежный лагерь в Печорах станет своего рода «Псковским Артеком», в котором ежегодно будут отдыхать ребята со всей России. При этом дети из Псковской области, в том числе и из Печор, смогут воспользоваться особыми льготами и отдохнуть в оздоровительном лагере совершенно бесплатно.

«Рассматривалось несколько вариантов архитектурных проектов. На некоторых из них городок для детей выглядит как сказочное царство- государство среди красивой Псковской природы», – отметили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» и уточнили, что на данный момент проект федерального молодежного лагеря в Печорах находится в стадии утверждения.