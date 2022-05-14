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Общество / Шоу

Псковички прошли в полуфинал «Comedy Баттл»

14 мая 2022 года, 13:10

Псковички Регина Рудченко и Александра Михайлова в составе дуэта «Жидкий шмель» из Пскова прошли в полуфинал шоу «Comedy Баттл» на телеканале «ТНТ».

Псковички прошли в полуфинал «Comedy Баттл»

Фото: телеканал ТНТ

«В прошлом этапе у нас все прошло без сучка — без задоринки. Ну, может с задоринкой. Но точно без сучка», – заявила Александра Михайлова перед началом выступления.

Девушки подготовили миниатюру «В салоне красоты» и представили ее публике.

По мнению одного из членов жюри, комика и участника шоу «Импровизация» Дмитрия Позова, многие шутки были несмешными. Рычаг он нажал еще во время выступления дуэта.

«Мне понравилась одна шутка про «разноцветные носки, раф и дружить». Но, к сожалению, все остальное, не знаю. <...> Мне не понравилось. Я могу вот так вот нагло? Мне не понравилось», – подытожил член жюри, добавив, что сами участницы очень милые и у дуэта классное название. Однако, подчеркнул Дмитрий Позов, на кону 5 млн рублей.

Псковички прошли в полуфинал «Comedy Баттл»

Скрин из шоу «Comedy Баттл» на ТНТ

Другой член жюри, комик Иван Абрамов, отметил что на 70% согласен с Дмитрием Позовым, но его, напротив, в выступлении подкупает наивность происходящего. «Девчата, это все понятно, это все мило, весело. Меня это подкупает как человека, как отца двух дочек. Но справедливости ради, те 30%, именно с точки зрения юмора, поддержу Диму в знак солидарности – всё по делу», – заявил он и так же нажал на рычаг, проголосовав против.

Решающим на тот момент оставался голос юмориста и шоумена Демиса Карибидиса. Именно благодаря нему девушки из «Жидкого шмеля» прошли в полуфинал.

«Миниатюра смешная. Единственный момент, который меня смутил, вы все время говорили друг в друга. Я практически за всю миниатюру не увидел вашего лица. Договаривайте эту шутку в зал и все будет классно. Додумайте эти миниатюры, сделайте их круче, выступите еще круче. Классно вы выступили, идите дальше», – сказал он. 

«Вот так вот выглядит человек, которому удалось пройти в полуфинал «Comedy Баттл», – посмеялась Александра Михайлова, показав на свой грим, изображающий синяки.

Псковички прошли в полуфинал «Comedy Баттл»

Скрин из шоу «Comedy Баттл» на ТНТ

Демис Карибидис также подчеркнул, что пропустил девушек не из-за доброты, для этого он обратился к залу и спросил, были ли смешные шутки. Зал поддержал комика и закричал «Да!».

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