Металлический рояль установили в одном из скверов Пскова

В сквере на улице Калинина в Пскове установили новый арт-объект. Об этом глава городской администрации Борис Елкин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В зеленой зоне псковского сквера установили металлический рояль с банкеткой и нотами на пюпитре. Арт-объект, по словам Бориса Елкина, выполнен в натуральную величину. «Как будто только что здесь играл пианист», – подчеркнул глава администрации Пскова.

Борис Елкин также уточнил, что арт-объект в сквере на улице Калинина появился благодаря заместителю председателя Псковского областного Собрания Юрию Сорокину. «Благодаря его усилиям, любви к музыке и Пскову, территория вдоль улицы Калинина заметно преобразилась», – отметил он.