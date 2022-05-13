Металлический рояль установили в одном из скверов Пскова

В сквере на улице Калинина в Пскове установили новый арт-объект. Об этом глава городской администрации Борис Елкин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
В сквере на улице Калинина в Пскове установили новый арт-объект. Об этом глава городской администрации Борис Елкин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
В зеленой зоне псковского сквера установили металлический рояль с банкеткой и нотами на пюпитре. Арт-объект, по словам Бориса Елкина, выполнен в натуральную величину. «Как будто только что здесь играл пианист», – подчеркнул глава администрации Пскова.
Борис Елкин также уточнил, что арт-объект в сквере на улице Калинина появился благодаря заместителю председателя Псковского областного Собрания Юрию Сорокину. «Благодаря его усилиям, любви к музыке и Пскову, территория вдоль улицы Калинина заметно преобразилась», – отметил он.
Кроме того, глава администрации Пскова напомнил, что в 2021 году в этом сквере на одной из кирпичных стен появился мурал в честь рок-музыканта Виктора Цоя, а рядом, в зеленой зоне, была установлена необычная «музыкальная» скамейка.
«Теперь этот сквер по праву можно назвать музыкальным! Уверен, что псковичи и гости Пскова по достоинству оценят обновленную локацию. Большое спасибо Юрию Юрьевичу за этот вклад в благоустройство Пскова и создание таких нестандартных пространств!», – подчеркнул Борис Елкин.