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Общество

Металлический рояль установили в одном из скверов Пскова

13 мая 2022 года, 15:52

В сквере на улице Калинина в Пскове установили новый арт-объект. Об этом глава городской администрации Борис Елкин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Металлический рояль установили в одном из скверов Пскова

Фото со страницы Бориса Елкина в «ВКонтакте»

В зеленой зоне псковского сквера установили металлический рояль с банкеткой и нотами на пюпитре. Арт-объект, по словам Бориса Елкина, выполнен в натуральную величину. «Как будто только что здесь играл пианист», – подчеркнул глава администрации Пскова.

Борис Елкин также уточнил, что арт-объект в сквере на улице Калинина появился благодаря заместителю председателя Псковского областного Собрания Юрию Сорокину. «Благодаря его усилиям, любви к музыке и Пскову, территория вдоль улицы Калинина заметно преобразилась», – отметил он.

Металлический рояль установили в одном из скверов Пскова

Фото со страницы Бориса Елкина в «ВКонтакте»
Металлический рояль установили в одном из скверов Пскова

Фото со страницы Бориса Елкина в «ВКонтакте»

Кроме того, глава администрации Пскова напомнил, что в 2021 году в этом сквере на одной из кирпичных стен появился мурал в честь рок-музыканта Виктора Цоя, а рядом, в зеленой зоне, была установлена необычная «музыкальная» скамейка.

«Теперь этот сквер по праву можно назвать музыкальным! Уверен, что псковичи и гости Пскова по достоинству оценят обновленную локацию. Большое спасибо Юрию Юрьевичу за этот вклад в благоустройство Пскова и создание таких нестандартных пространств!», – подчеркнул Борис Елкин.

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