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Общество

15-16 мая в Пскове отключат отопление

13 мая 2022 года, 12:52

15-16 мая в Пскове отключат отопление

Отопительный сезон в Пскове завершится 15-16 мая. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил глава городской администрации Борис Елкин.

По словам главы городской администрации, это связано это с тем, что по нормативно-правовым актам отопление необходимо отключать, когда среднесуточная температура составляет 8 градусов.

«К сожалению, на майские было несколько холодных дней», – пояснил Борис Елкин, отметив, что один день выбился из необходимых показателей. Поэтому, рассказал он, приняли решение отключить отопление 15-16 мая.

«Сейчас обещают дождливую погоду. Может и хорошо, что отопление остается до 16 мая», – предположил глава городской администрации.

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