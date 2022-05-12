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Экономика / ЖКХ

Отопительный сезон в Псковском районе завершится 13 мая

12 мая 2022 года, 17:27

13 мая в Псковском районе завершится отопительный сезон. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Отопительный сезон в Псковском районе завершится 13 мая

Фото Андрея Степанова

Решение было принято в связи со стабилизацией среднесуточной температуры наружного воздуха более 8 градусов тепла.

В частности, поставка тепловой энергии в жилые дома Псковского района будет прекращена с 13 мая, в учреждения здравоохранения – с 15 мая.

«Снабжение горячей водой будет осуществляться в прежнем режиме», – подчеркнули в пресс-службе муниципалитета.

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