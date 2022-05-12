25 российских регионов поддержали инициативу Псковского облсобрания о создании федеральной программы по борьбе с борщевиком

Депутаты 25 регионов из всех федеральных округов России поддержали инициативу Псковского областного Собрания депутатов о создании целевой программы по борьбе с борщевиком Сосновского на федеральном уровне, с которой оно обратилось к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе облсобрания.

Представители Псковской области заявили о недостаточности региональных возможностей в борьбе с борщевиком. С ними согласились коллеги из субъектов с различной бюджетной обеспеченностью – Московская областная Дума, Алтайское краевое законодательное Собрание, Дума Астраханской области, парламент Кабардино-Балкарской Республики, Государственный Совет Республики Татарстан, законодательные собрания Приморского края, Кировской, Калужской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Свердловской, Тверской, Архангельской, Мурманской областей и другие.

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов подчеркнул, что проблема характерна для всей России. «Причём, речь идёт не столько о выделении федеральных средств, сколько о методах и способах борьбы, которые за короткий промежуток времени привели бы к значительному результату. Мы же понимаем, что не всё решается исключительно финансами – здесь надо объединять усилия и организовать работу по всей стране, чтобы борщевик не появлялся вновь», – объяснил он.

Борщевик уже признали сорным растением, это позволяет юридически бороться с проблемой, выделять средства, что многие регионы и делают даже при ограниченных финансовых возможностях.

«В нашем бюджете в этом году предусмотрена рекордная сумма – более 16 млн рублей. Губернатор отчётливо понимает важность проблемы и предпринимает все возможные действия, чтобы найти резервные средства и направить их на областную программу по борьбе с борщевиком. Но, повторюсь, наши усилия на региональном уровне будут тщетными до тех пор, пока не будет единой общей программы по всей стране», - подытожил Александр Котов.

На уничтожение борщевика в бюджете Московской области каждый предусматривают 14 млн рублей. В 2022 году в Псковской области на эти цели выделено более 16,8 млн рублей. В период с 2019 по 2021 годы всего потратили 20,7 млн рублей.

В середине прошлого века борщевик Сосновского, родиной которого считается Кабардино- Балкарская Республика, развезли по разным регионам чтобы использовать как витаминный корм для скота. В 1990-е годы многие сельхозугодья забросили и опасное сорное растение начало активно распространяться. В 2015 году борщевик Сосновского официально признали сорняком.

Площадь зарастания этим растением в Псковской области составляет в настоящий момент более 20 тыс. га.