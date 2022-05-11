С 16 мая на десяти улицах в Пскове временно отключат горячую воду

Подачу горячей воды в дома на десяти улицах в Пскове временно отключат с 16 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с проведением ремонтных работ по замене подземного участка теплотрассы, которая пересекает улицу Коммунальную у дома №12, с 16 по 20 мая в жилых многоквартирных домах на четырех улицах временно отключат горячую воду.

В частности, подача горячей воды будет прекращена в дома №4Б, №5, №7, №9, №11, №13, №15, №17 и №19 по улице Максима Горького, в домах №1А и №4 на Интернациональном переулке, в домах №7, №9, №11, №12 и №14 по улице Коммунальной, а также в домах №6, №8, №8А, №10, №10А, №12, №29 и №31 по улице Петровской.

Кроме того, с 16 по 23 мая также приостановят горячее водоснабжение от котельной №18, которая расположена на улице Генерала Маргелова. Временная подача горячей воды будет прекращена в домах №2, №3, №3А, №4А, №5, №6, №7, №8, №10, №11, №11А и №13 по улице Мирной, в домах №14 и №16 по улице Юбилейной, в домах №3, №4, №6, №7, №8, №10 и №11 по улице Комдива Кирсанова, в домах №3, №3А, №5, №9, №11, №11А, №13, №15, №17, №19, №21 и №21/2 на переулке Олега Зобова, а также в индивидуальном тепловом пункте на улице Генерала Маргелова №1/20 и в домах №1, №4, №8, №10, №11, №12, №13, №14 и №16 по улице Космической.