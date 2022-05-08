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Общество

8 мая в Пскове пройдет акция «Огненная картина войны»

8 мая 2022 года, 16:41

8 мая в 19:00 в сквере имени 60-летия Октября на Четырёх углах в Пскове пройдет акция «Огненная картина войны». Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на управление культуры администрации города.

8 мая в Пскове пройдет акция «Огненная картина войны»

Фото с акции в 2021 году

Волонтёры Победы создадут изображение из зажженных свечей и лампад в память о завершении Великой Отечественной войны.

Каждый желающий сможет принять участие в мероприятии. Сами свечи в количестве 2 тыс. 500 штук начнут зажигать в 21:00. В результате получится изображение салюта 1945 года.

Международная акция «Огненная картина войны» в Пскове реализуется с 2021 года так же, как и в еще 86 городах России.

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