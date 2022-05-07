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Общество

Железнодорожный состав с гуманитарным грузом отправится 7 мая из Пскова на Донбасс

7 мая 2022 года, 16:21

В рамках акции «Поезд помощи» 7 мая из Пскова отправились вагоны с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Общий вес груза — 40 тонн. Это продукты с длительным сроком годности, средства личной гигиены, строительные материалы, пишет Псковское агентство информации.

Железнодорожный состав с гуманитарным грузом отправится 7 мая из Пскова на Донбасс

Фото Псковского агентства информации

Заместитель начальника «Октябрьской железной дороги» Роман Горин отметил, что железнодорожники не могли остаться в стороне от акции по сбору помощи жителям Донбасса. Он подчеркну, что в сложные времена взаимовыручка и поддержка всегда являлись приоритетами для железнодорожников. «Сегодня организовано формирование отправления поездов на сети железных дорог нашим братским республикам. И конечно, Октябрьская железная дорога и станция «Псков» организует сегодня отправку поезда помощи с продовольственными товарами в Луганскую и Донецкую народные республики», - сказал он и пообещал, что сборный «Поезд помощи» от 63 регионов России будет отправлен из Москвы в кратчайшие сроки.

Железнодорожный состав с гуманитарным грузом отправится 7 мая из Пскова на Донбасс

Фото Псковского агентства информации

«Сегодняшний груз поможет восстановить народное хозяйство, поможет тем семьям, которые сегодня больше всего нуждаются в продовольственных и непродовольственных товарах», - заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она поблагодарила всех неравнодушных псковичей, которые приняли участие в сборе гуманитарной помощи. «Неоценимую помощь в этой акции конечно же оказывают Российские железные дороги, ведь такие вагоны и поезда уходят из каждого региона России», - сказала Вера Емельянова.

Всех, кто поддержал проект Общероссийского народного фронта и Российских железных дорог, поблагодарил заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель исполкома ОНФ Псковской области Виктор Остренко.  «Раньше - это был блокадный Ленинград, сегодня — это восемь лет блокады Донбасса. Блокада снята. Но очень важно сейчас не оставаться в стороне и очень важно помочь всем, кто находится на этой территории, создает мир, кто сегодня надеется на нас», - подчеркнул Виктор Остренко. 

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