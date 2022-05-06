Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Важная дата

Партнер эстафеты «Псковской правды» поздравил псковичей с Днем Победы

6 мая 2022 года, 15:48

Партнер эстафеты «Псковской правды» интернет-магазин «Еда в ХолоДа» поздравил псковичей с Днем Победы.

«Дорогие наши ветераны, труженики тыла и жители всей Псковской области мы сердечно поздравляем вас с 77-ой годовщиной Победы. В такие дни особо ощущаешь, как дорог каждый миг проведенный рядом с близкими людьми. Цените такие моменты», - отметила директор по рекламе ГК Мега Холод Анастасия Любушкина.

Сотрудники предприятия желают всем мира и добра, здоровья и душевного благополучия всем тем, кто помнит и чтит День Победы.   

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Администрация президента РФ предъявила новые требования к соцсетям губернаторов
Кириенко обсудил с жителями Мариуполя восстановление инфраструктуры города
С 10 по 21 мая ограничат движение на участке Рижского проспекта в Пскове
С 11 по 20 мая движение по улице Коммунальной частично будет ограничено в Пскове
Еще 40 человек заболели коронавирусом в Псковской области за минувшие сутки
Подведены окончательные итоги эстафеты «Псковской правды»
График уборки общественных туалетов изменится в Пскове
Репортаж с «земли» и «воздуха» сделал «Первый Псковский» с эстафеты «Псковской правды»
Сюжет о Эстафете «Псковской правды» можно посмотреть на ГТРК «Псков»

Комментарии

Авторизация
No comments
Окаянная бессонница

Общество / Здоровье
4 мая 14:45

Окаянная бессонница
Весна слезам не верит

Общество / Здоровье
29 апреля 11:07

Весна слезам не верит
Студенты удивят

Общество
25 апреля 18:28

Студенты удивят

Псковичей ждет масштабный концерт в парке Строителей