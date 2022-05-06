Партнер эстафеты «Псковской правды» поздравил псковичей с Днем Победы

«Дорогие наши ветераны, труженики тыла и жители всей Псковской области мы сердечно поздравляем вас с 77-ой годовщиной Победы. В такие дни особо ощущаешь, как дорог каждый миг проведенный рядом с близкими людьми. Цените такие моменты», - отметила директор по рекламе ГК Мега Холод Анастасия Любушкина.

Сотрудники предприятия желают всем мира и добра, здоровья и душевного благополучия всем тем, кто помнит и чтит День Победы.