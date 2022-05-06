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Экономика / ЖКХ

15 мая в Пскове планируют отключить отопление

6 мая 2022 года, 12:44

15 мая в Пскове планируют отключить отопление. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 6 мая заявил глава администрации города Борис Елкин.

По его словам, изначально в Пскове планировали отключить отопление между майскими праздниками. Однако реализовать данные планы не удалось в связи с погодными условиями.

Борис Елкин сообщил, что после майских праздников подача тепла в жилые дома в районе улицы Доставалова будет вынужденно прекращена по причине проведения плановых ремонтных работ.

«По городу в целом пока ориентируемся на 15 число. Просмотрим, как праздники пройдут. Уже находимся в принципе в периоде, когда среднесуточная температура 8 градусов», – подчеркнул глава администрации Пскова.

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