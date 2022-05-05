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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Михаил Ведерников поручил выделить 4 млн рублей на организацию ремесленной и фермерской ярмарок в Пскове

5 мая 2022 года, 17:37

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил выделить из резервного фонда 4 млн рублей на организацию фермерской и ремесленной ярмарок в Пскове. Такое поручение он дал на заседании регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики 5 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Если средства будут выделены сегодня, сколько времени надо будет, чтобы запустить площадки?» - уточнил Михаил Ведерников.

Глава администрации Пскова Борис Елкин ответил, что открыть ярмарки можно будет к июлю. Он пояснил, что примерно полмесяца нужно на проведение конкурсных процедур, ещё месяц потребуется на изготовление конструкций для торговых площадок.

Тогда губернатор распорядился выделить деньги уже сегодня, 5 мая, а также отметил, что дальнейшее содержание площадок возьмёт на себя город.

«В целом хочу сказать, что вырисовываются достаточно интересные проекты, уверен добавят городу колорита и здоровой активности. Надеюсь, эти ярмарки станут ежегодными», - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что при разработке концепции площадок было принято решение сосредоточиться на малом бизнесе, самозанятых и фермерах. По словам главы региона, именно от этой категории бизнеса поступило большое количество обращений в адрес оперштаба. «Все в один голос говорят, что им нужны дополнительные точки сбыта», - констатировал Михаил Ведерников.

Также он пообещал проанализировать географию производителей, которые пожелают участвовать в работе ярмарок, и с теми муниципалитетами, откуда придёт наибольшее количество заявок, проработают вопрос организации аналогичных торговых площадок.

«Наша задача – поддержать именно псковских производителей, потому что они находятся в более уязвимом положении, чем ритейлеры», - заявил губернатор. 

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