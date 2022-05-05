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Экономика

Фермерская ярмарка разместится на пересечении улиц Воровского и Маркса в Пскове

5 мая 2022 года, 15:20

Фермерская ярмарка разместится на пересечении улиц Воровского и Карла Маркса в Пскове. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Псковской области под председательством губернатора Михаила Ведерникова 5 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Борис Елкин отметил, что для фермеров будут оборудованы 32 места. Планируется, что места для торговли будут разборными. Монтаж ярмарочного пространства будут проводить в ночь с пятницы на субботу, а вечером в воскресенье — разбирать. Таким образом, в будние дни площадка будет свободной. Кроме торговых рядов на площадке оборудуют зону отдыха — установят скамейки.

Глава администрации Пскова подчеркнул, что организация ярмарки позволит поддержать местных производителей. «Плата за участие с них взиматься не будет, надеюсь, что это скажется и на цене товара», - сказал он.

Кроме того, Борис Елкин предупредил, что товар для продаже на ярмарке будет проходить тщательный контроль.

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