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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Ярмарка для ремесленников откроется у туристического центра в Пскове

5 мая 2022 года, 16:49

В Пскове на улице Георгиевской, 4 во дворе здания Центра туризма и творческих индустрий Пскова решено открыть ремесленную ярмарку. Такие планы озвучил глава администрации города Борис Елкин на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Псковской области под председательством губернатора Михаила Ведерникова 5 мая, передаёт корреспондент «Псковской правды».

По словам Бориса Елкина, на площадке разместят 9 или 10 домиков для организации торговли, установят сцену, скамейки, обеспечат музыкальное сопровождение. В перспективе, возможно, торговая площадь будет расширена.

Глава администрации города отметил, что уже есть ремесленники, готовые занять торговые павильоны — они были участниками новогодней и масленичной ярмарок. Однако, он предупредил, что отбор будет жёстким, на новую площадку не допустят тех, кто предлагает не товары собственного производства, а является перекупщиком.

Выбор места для размещения ярмарки Борис Елкин назвал удачным, пояснив, что именно там проходят потоки туристов и горожан.

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