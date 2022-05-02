Команда псковского архива поддержит объединяющую поколения эстафету «Псковской правды». Об этом сообщила и.о. директора Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.
Команда псковского архива поддержит объединяющую поколения эстафету «Псковской правды». Об этом сообщила и.о. директора Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.
«Эстафета «Псковской правды» - это добрая традиция, объединяющий элемент для многих поколений псковичей», - отметила и.о. директора.
По словам Натальи Исаковой, история этого мероприятия – это отражение истории Пскова последних десятилетий: от первой эстафеты в победном мае 1945 до наших дней. «Тысячи людей за эти годы пробежали под флагом эстафеты по улицам города», - подчеркнула Наталья Исакова.
Сотрудники Государственного архива Псковской области влились в ряды участников эстафеты с 2015 года. «Для архивистов – это возможность стать частью одной большой и дружной команды горожан, с почтением относящихся к традициям, ведущим здоровый образ жизни», - сказала и.о. директора.
5 мая в Пскове пройдет легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне.
Желающие могут пройти регистрацию на спортивный праздник 4 мая с 10:00 до 19:00 на стадионе «Машиностроитель». До этого дня можно отправить свою заявку в спортивную школу олимпийского резерва «Надежда» по электронной почте nadejda.school@gmail.com с указанием в теме письма «ЭСТАФЕТА», подробную информацию можно получить по телефону 8 (8112) 73-70-94.
Телефон для справок: +7-900-991-77-57. Официальный хештег мероприятия - #эстафета2022
Ознакомиться с положение эстафеты можно здесь>>>
Ответы на часто задаваемые вопросы в материале по ссылке>>>