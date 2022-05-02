Команда псковского архива поддержит объединяющую поколения эстафету «Псковской правды»

«Эстафета «Псковской правды» - это добрая традиция, объединяющий элемент для многих поколений псковичей», - отметила и.о. директора.

По словам Натальи Исаковой, история этого мероприятия – это отражение истории Пскова последних десятилетий: от первой эстафеты в победном мае 1945 до наших дней. «Тысячи людей за эти годы пробежали под флагом эстафеты по улицам города», - подчеркнула Наталья Исакова.

Сотрудники Государственного архива Псковской области влились в ряды участников эстафеты с 2015 года. «Для архивистов – это возможность стать частью одной большой и дружной команды горожан, с почтением относящихся к традициям, ведущим здоровый образ жизни», - сказала и.о. директора.

5 мая в Пскове пройдет легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне.

Желающие могут пройти регистрацию на спортивный праздник 4 мая с 10:00 до 19:00 на стадионе «Машиностроитель». До этого дня можно отправить свою заявку в спортивную школу олимпийского резерва «Надежда» по электронной почте nadejda.school@gmail.com с указанием в теме письма «ЭСТАФЕТА», подробную информацию можно получить по телефону 8 (8112) 73-70-94.

Телефон для справок: +7-900-991-77-57. Официальный хештег мероприятия - #эстафета2022

Ознакомиться с положение эстафеты можно здесь>>>

Ответы на часто задаваемые вопросы в материале по ссылке>>>