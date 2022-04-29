Ушел из жизни почетный гражданин города Пскова Анатолий Васильев

29 апреля ушел из жизни почетный гражданин города Пскова, заслуженный строитель РФ Анатолий Васильев. Об этом сообщает Псковское агентство информации. Ему было 92 года.

Анатолий Тимофеевич Васильев с 1956 года занимал должность инженера в конструкторско-технологическом бюро Псковоблпроекта. В 1961 году его назначили главным конструктором, а в 1963 году - главным инженером проекта.

С 1964 по 1968 год Анатолий Васильев был главным инженером Ремстройуправления Псковского областного коммунального хозяйства. С января 1968 года стал заместителем председателя Псковского горисполкома КПСС. С 1971 года занял должность председателя исполнительного комитета Пскова.

В 1980-1990 годах его назначили зампредседателем Псковского областного исполнительного комитета КПСС. В 1990 году ушел на пенсиб и проработал в «Псковреконструкции» до 2006 года. Анатолий Васильев 8 июля 2003 года был удостоен звания «Почетный гражданин города Пскова».