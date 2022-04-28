Туристический потенциал Порховского района представят в ТИЦ Псковской области

29 апреля в офисе регионального Туристского информационного центра состоится презентация туристического потенциала Порховского района. Об этом сообщили в администрации Псковской области.

Представители районной администрации, руководители музеев и культурного центра проинформируют об истории, культуре, традициях и достопримечательностях Порховского района.

Так, эксперты расскажут об усадьбах «Волышово» и «Холомки», о Свято-Благовещенской Никандровой пустыни, Порховском краеведческом музее-крепости и памятнике основателю города Порхова князю Александру Невскому.

На презентации представят возможности промыслового и гастрономического, оздоровительного и паломнического туризма. Кроме того, доложат о реализации программ патриотического воспитания молодежи на территории Порховского района.