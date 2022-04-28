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Общество

С 5 мая земли в Псковской области начнут обрабатывать от борщевика

28 апреля 2022 года, 08:36

Работы по обработке земель в Псковской области от борщевика начнутся не ранее 5 мая из-за затяжной весны и задержки в развитии растений, данный вопрос обсудили в рамках рабочего совещания по борьбе с борщевиком Сосновского 27 апреля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Руководитель регионального филиала Россельхозцентра Юрий Бабахин доложил, что договоры для уничтожения борщевика на 260 га территорий заключили с 15 муниципалитетами. 

«Обработку начнем 5 мая, затягивать не будем», — заявила глава Псковского района Наталья Федорова. 

Ранее по поручению губернатор Михаила Ведерникова выделялось 2 млн рублей для возмещения части затрат многодетным семьям для химической обработки земельных участков от борщевика, напомнил председатель комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области Николай Романов. Он также отметил, что на поступающие в профильный комитет заявки отвечают специалисты. Территории, о которых сообщали в обращениях, внесли в план борьбы с борщевиком на 2022 год. 

И.о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов завил, что в этом году планируется обработать территории вдоль около 620 километров дорог. В пресс-службе отметили, что данный показатель превышает прошлогодний в два раза. Закупка гербицидов «Псковавтодором, не состоялась, однако специалисты уже скорректировали техническое задание и разместили закупку повторно. 

«Дорожникам стыдно попадать в ситуацию, когда вовремя не разыгран контракт. Нужно прогнозировать, вести предварительную работу. У нас значительные площади поражены борщевиком. Но если мы не примем исчерпывающие меры, то ситуация будет ухудшаться. Берите на особый контроль, чтобы сбоев не было», – сказал Михаил Ведерников. 

Глава Бежаницкого района Сергей Михеев рассказал, что в 2022 году планируется подготовить 15 га территорий. На данный момент уже определили участки и заключили большую часть договоров с подрядчиками, приступить планируется в оптимальные сроки. 

 

Михаил Ведерников подчеркнул, что Бежаницкий район является одним из претендентов на новую меру поддержки в части софинансирования работ из бюджета Псковской области по уничтожению сорного растения. 

Наталья Федорова сообщила, что в Псковском районе сложная обстановка с распространением борщевика. В 2022 году заключили договоры на сумму 2,1 млн рублей, планируется обработать 80 га. На острове Залита обработают 1,5 га земли. Помимо этого муниципалитет продолжает активную работу с сельхозпроизводителями и застройщиками. 

 «Тема борьбы с борщевиком будет находиться у меня на особом контроле. Все необходимые на региональном уровне решения, чтобы эффективно бороться с сорным растением, приняты. Прошу к этому серьезно отнестись. У нас большое количество борщевика в районах, давайте менять эту ситуацию к лучшему», — подытожил глава Псковской области.

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