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Общество

Профсоюзы организовали конкурс на знания правил охраны труда

27 апреля 2022 года, 17:26

В знаниях правил и техники безопасности, принципов обеспечения безопасных условий труда состязались сегодня, 27 апреля, участники викторины «Знатоки по охране труда», сообщает корреспондент «Псковской правды».

Профсоюзы организовали конкурс на знания правил охраны труда

Викторина организована Псковском облсовпрофом в рамках недели охраны труда и мероприятий, приуроченных к Дню Весны и Труда.

В соревнованиях приняли участие две команды по шесть человек. В составе команд председатели и активисты региональных профсоюзных организаций, сотрудники облсовпрофа, Управления Федеральной почтовой связи Псковской области, Псковского завода автоматических телефонных станций - Т, фабрики «Славянка», УМВД по Псковской области, Псковпассажиравтотранса, Псковского объединенного музея-заповедника.

В рамках конкурса оценивались теоретические знания и практические навыки. К примеру, умение оказать первую медицинскую помощь при несчастном случае на производстве. Завершилась викторина поэтическим баттлом, участники получили задание сочинить стихотворения на тему важности охраны труда.

По итогам викторины победителем стала команда БТР (безопасность труда работников) и получила памятные подарки. Команде «Оптимист» вручены утешительные призы.  

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