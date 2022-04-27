170 млн единиц ветеринарных препаратов изготовили 2021 году в России

В 2021 году в России было изготовлено 170 миллионов единиц ветеринарных препаратов и 14 млрд доз вакцин от болезней животных, сообщает Минсельхоз РФ. Там также заверили, что домашние питомцы будут и дальше получать необходимую ветеринарную помощью – Минсельхоз РФ вместе с профильными объединениями и подведомственными биофабриками занимается наращиванием объемов производства.

В РФ производят свои вакцины, средства диагностики, антипаразитарные и обезболивающие лекарства для животных, помимо этого, в стране есть собственных уникальные разработки ветеринарных препаратов.

В ветклиниках нет дефицита препаратов для анестезии, сообщила руководительница ветеринарного центра «Денталвет» Анны Спириной. Кроме того, цены на отечественные препараты остались прежними. Часть импортных препаратов можно заменить сходными по действию отечественными.

Информационная система поиска ветеринарных средств «Ирена» внедрена в России и активно работает. В скором времени планируется принять закон об ускорении процедуры регистрации отечественных препаратов для животных.