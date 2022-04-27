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Общество / Образование

В большинство российских вузов теперь можно подать заявление онлайн

27 апреля 2022 года, 13:55

В 900 российских вузов теперь можно будет подать заявление на поступление через «Госуслуги» с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн». Данный фактор должен повысить доступность образования.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков подчеркнул, что раньше сервис можно было использовать исключительно для поступления на бюджет, а в 2022 году им смогут воспользоваться поступающие на целевые и льготные места бюджетного приема, а также на внебюджет.

Система конкурсных списком также была усовершенствована. Теперь изменение статусов будет происходить практически моментально. Это поможет абитуриентам, подают заявления сразу на несколько специальностей и направлений. «Они смогут отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени», — отметил Валерий Фальков.

Запущенный процесс комплексной цифровизации позволяет сделать государственные услуги доступными и удобными для жителей России.

Помимо этого, в новом учебном году заметно вырастет количество бюджетных мест в вузах — на 11 тыс. 546 по сравнению с 2021/2022 учебным годом. Таким образом, всего на бюджет смогут поступить 558 тыс. 44 человека. Больше всего мест выделили по самым востребованным направлениям, а именно педагогические, медицинские, инженерные специальности, а также специальности в сфере сельского хозяйства и искусственного интеллекта.

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