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Общество / Закон

Вечный огонь в Псковской области обеспечат бесплатным газом

26 апреля 2022 года, 13:51

Мемориальные комплексы Вечный огонь в Псковской области будут обеспечены бесплатным газом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вечный огонь в Псковской области обеспечат бесплатным газом

Фото: Александр Сидоренко

В России Вечный огонь и Огонь памяти будут обеспечиваться бесплатным газом. Соответствующий закон одобрили 26 апреля на заседании Совета Федерации Российской Федерации.

В Псковской области расположены четыре мемориала Вечный огонь: два в Пскове и по одному в Великих Луках и Новосокольниках. Власти региона также работают с «Газпромом» по обеспечению природным газом мемориалов Огонь памяти в еще пяти муниципальных образованиях.

Федеральный закон гласит о том, что «Правительство РФ наделяется полномочиями по определению принципов формирования цены на газ для газоснабжения в целях постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти, а также мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений», сообщили в пресс-службе.

Инициативу законопроекта ранее поддержал президент России Владимир Путин.

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