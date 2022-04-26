При запрете телефонов в псковских школах Наталия Соколова рекомендует заключать трёхсторонние соглашения

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова рекомендует заключать трёхсторонние соглашения между педагогами, учениками и родителями в том случае, если школа примет решение запретить использование мобильных телефонов во время уроков, пишет «АиФ-Псков». В настоящее время Минпросвещения подготовило рекомендации, по которым школы смогут с 1 сентября самостоятельно принять решение о том, должны ли дети сдавать мобильные перед началом уроков.

По словам Наталии Соколовой, она общалась с учениками, их родителями и педагогами и единого мнения у них нет. С одной стороны, все понимают, что мобильный не нужен в образовательном процессе, с другой — родители волнуются, что в случае ЧП не смогут дозвонится до ребёнка.

Учителя также придерживаются разных мнений: одни считают, что запретить телефоны в школах необходимо, поскольку они отвлекают школьников, а другие полагают, что дети придумают способ, как обойти запрет — например, будут носить по два телефона.

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