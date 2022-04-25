Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Развитие телеканала «Первый Псковский» обсудил Михаил Ведерников с руководителем регионального Медиахолдинга

25 апреля 2022 года, 20:29

Развитие телеканала «Первый Псковский» обсудил губернатор Михаил Ведерников в рамках рабочей встречи с руководителем Медиахолдинга Псковской области Ириной Федоровой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Развитие телеканала «Первый Псковский» обсудил Михаил Ведерников с руководителем регионального Медиахолдинга

Фото администрации Псковской области

Медиахолдинг Псковской области в настоящее время ведет работу над улучшением качества и скорости подачи контента «Первого Псковского». Ирина Федорова отметила, что вводятся новые форматы, редактируется программа передач, прорабатывается расширение сети вещания, в частности, за счет включения телеканала в пакет обязательных общедоступных каналов. Запуск нового телесезона запланирован на конец лета текущего года.

Михаил Ведерников подчеркнул, что готов поддержать развитие амбициозного проекта. «Это хорошая тема. Важно уделить больше внимания разнообразному региональному контенту. Зрителю будет интересно видеть что-то неформальное, яркое, технологичное», – уточнил губернатор региона.

В состав Медиахолдинга Псковской области входят АНО ИД «МЕДИА 60», объединяющий 26 муниципальных редакций, а также АНО ИД «МЕДИАЦЕНТР 60», в который входят редакции сетевых изданий «Псковское агентство информации» и «Псковская правда. Электронная версия газеты», радиоканалы «Серебряный дождь», «Седьмое небо» и «Радио Дача», газета «Псковская правда», телеканал «Первый Псковский», а также сетевые издания «Аргументы и Факты – Псков» и «Комсомольская правда – Псков».

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Подготовку к 77-й эстафете «Псковской правды» обсудил губернатор с главой Медиахолдинга Псковской области
Псковские спортсмены успешно стартовали на всероссийских соревнованиях по гребному спорту в Ростове-на-Дону
До +5 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 26 апреля
Четыре человека погибли в результате ДТП в Псковской области за неделю
Украинец пытался провести через псковскую границу 22 тысячи незадекларированных долларов
139 проектов ТОС реализуют в Псковской области за счет средств областного бюджета
Из-за ремонта Рижского проспекта в Пскове изменятся схемы движения городских автобусов
25 апреля в Невельском районе открылась «Вахта памяти»
На развитие дорожной сферы Псковской области выделят более 1,2 млрд рублей

Комментарии

Авторизация
No comments
Студенты удивят

Общество
25 апреля 18:28

Студенты удивят

Псковичей ждет масштабный концерт в парке Строителей
Раньше — лучше

Общество / Соцзащита
25 апреля 16:40

Раньше — лучше

Псковские пенсионеры получат выплаты за май досрочно

Удар в челюсть

Общество / Здоровье
25 апреля 11:33

Удар в челюсть