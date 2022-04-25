Развитие телеканала «Первый Псковский» обсудил Михаил Ведерников с руководителем регионального Медиахолдинга

Развитие телеканала «Первый Псковский» обсудил губернатор Михаил Ведерников в рамках рабочей встречи с руководителем Медиахолдинга Псковской области Ириной Федоровой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Медиахолдинг Псковской области в настоящее время ведет работу над улучшением качества и скорости подачи контента «Первого Псковского». Ирина Федорова отметила, что вводятся новые форматы, редактируется программа передач, прорабатывается расширение сети вещания, в частности, за счет включения телеканала в пакет обязательных общедоступных каналов. Запуск нового телесезона запланирован на конец лета текущего года.

Михаил Ведерников подчеркнул, что готов поддержать развитие амбициозного проекта. «Это хорошая тема. Важно уделить больше внимания разнообразному региональному контенту. Зрителю будет интересно видеть что-то неформальное, яркое, технологичное», – уточнил губернатор региона.

В состав Медиахолдинга Псковской области входят АНО ИД «МЕДИА 60», объединяющий 26 муниципальных редакций, а также АНО ИД «МЕДИАЦЕНТР 60», в который входят редакции сетевых изданий «Псковское агентство информации» и «Псковская правда. Электронная версия газеты», радиоканалы «Серебряный дождь», «Седьмое небо» и «Радио Дача», газета «Псковская правда», телеканал «Первый Псковский», а также сетевые издания «Аргументы и Факты – Псков» и «Комсомольская правда – Псков».