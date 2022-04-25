25 апреля в Невельском районе открылась «Вахта памяти»

«Вахта памяти» стартовала в Невельском районе 25 апреля, сообщает районная газета «Невельский вестник» со ссылкой на руководителя поискового объединения «Поисковый рубеж» и поискового отряда «Патриот 60» Кирилла Шляца.

По его словам, место проведения межрегиональной поисковой экспедиции «Вахта памяти. Невель 2022» организаторы выбрали не случайно. «Это место прорыва трёх уральских дивизий в июле 1941 года из немецкого окружения. Именно поэтому здесь сегодня присутствуют ребята из Пермского края, поисковики из Башкирии, Москвы, Санкт-Петербурга и других мест», – отметил Кирилл Шляц.

Поисковые работы, как отметил руководитель отряда «Патриот 60», начались во второй половине дня. «Уверены, что, как и весной прошлого года, нам улыбнётся поисковая удача и мы сможем найти не только бойцов, но и узнать их имена», – подчеркнул Кирилл Шляц.

В районной газете также напомнили, что целью «Вахты памяти» является проведение экспедиций, которые направлены на выявление непогребенных останков военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны, а также неизвестных воинских захоронений.