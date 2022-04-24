Полиция продолжает разыскивать глухонемого жителя города Пскова

Полиция продолжает разыскивать глухонемого псковича Васильев Роман Николаевич,1977 года рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющейся информации, мужчина отсутствует по месту жительства с 17 декабря 2021 и его местонахождение продолжает оставаться неизвестным.

Приметы разыскиваемого: на вид 45 лет; рост примерно 174-176 сантиметров; имеет среднее телосложение; овальное лицо; короткие, темные с редкой проседью волосы; высокий лоб, серые глаза, дугообразные брови, прямой нос.

В последний раз был одет в темную вязаную шапочку, осеннюю болоньевую куртку светло-зеленого цвета, темный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы, короткие утепленные сапоги с темным основанием и голенищем зеленого цвета с окраской в виде пятен.

Если вам что-либо известно о местонахождении Романа Васильева, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.