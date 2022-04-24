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Общество / Важная дата

Михаил Ведерников: Желаю вам встретить Светлое Христово Воскресение в кругу близких и родных

24 апреля 2022 года, 10:18

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил православных христиан с Пасхой в своем Телеграм-канале.

Михаил Ведерников: Желаю вам встретить Светлое Христово Воскресение в кругу близких и родных

Фото со страницы Михаила Ведерникова

«‎В этот день наши сердца наполняются особой радостью и светом, надеждой и любовью к ближним», – подчеркнул глава региона и пожелал встретить этот праздник вместе с родными и близкими, окружить их заботой и вниманием.

«‎Пусть этот праздник принесёт в ваши дома любовь, мир и спокойствие, подарит радость!С праздником! Христос Воскресе!», – поздравил губернатор.

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