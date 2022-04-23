Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал строительство социального городка в деревне Борисовичи. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал строительство социального городка в деревне Борисовичи. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По его словам, на ход работ повлияли сложности в логистике. В частности, были трудности с поставками строительных материалов по ряду позиций. «Тем не менее, на сегодняшний день все необходимые материалы и оборудование оплачены, часть уже на объекте, часть в пути», – отметил Михаил Ведерников.
Он подчеркнул, что в настоящее время работы на важнейшем объекте региона выполняются без задержек и пауз. Губернатор также напомнил, что до наступления срока сдачи социального городка в Борисовичах осталась чуть больше месяца.
«Чтобы успеть, необходимо оперативно ввести вторую смену и нарастить темпы строительства. Дал подрядчику неделю на то, чтобы выйти на необходимую динамику», – заявил Михаил Ведерников.