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Общество

Михаил Ведерников проконтролировал строительство социального городка в деревне Борисовичи

23 апреля 2022 года, 11:13

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал строительство социального городка в деревне Борисовичи. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Михаил Ведерников проконтролировал строительство социального городка в деревне Борисовичи

Фото Дарьи Хватковой

По его словам, на ход работ повлияли сложности в логистике. В частности, были трудности с поставками строительных материалов по ряду позиций. «Тем не менее, на сегодняшний день все необходимые материалы и оборудование оплачены, часть уже на объекте, часть в пути», – отметил Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников проконтролировал строительство социального городка в деревне Борисовичи

Фото: скриншот из видео со страницы Михаила Ведерникова


Он подчеркнул, что в настоящее время работы на важнейшем объекте региона выполняются без задержек и пауз. Губернатор также напомнил, что до наступления срока сдачи социального городка в Борисовичах осталась чуть больше месяца.

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«Чтобы успеть, необходимо оперативно ввести вторую смену и нарастить темпы строительства. Дал подрядчику неделю на то, чтобы выйти на необходимую динамику», – заявил Михаил Ведерников.

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