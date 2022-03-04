Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В мае планируют завершить строительство социального городка в Пскове

4 марта 2022 года, 16:46

Завершение строительства социального городка в Пскове запланировано на май. С рабочим выездом на строительной площадке объекта побывал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом глава региона сообщил в своем Телеграм-канале.

В мае планируют завершить строительство социального городка в Пскове

Фото Дарьи Хватковой

По словам представителей подрядной организации, на сроки завершения строительства псковского социального городка не повлияют «зазоры по финансам». Так, завершение всех строительно-монтажных работ запланировано на 15 мая. К 25 мая социальный городок должен заявиться на получение заключения о соответствии.

Разрешение на введение в эксплуатацию городского объекта должно быть получено к 1 июня. На данный момент во всех корпусах социального городка в Пскове уже проведено электричество и отопление.

Губернатор Михаил Ведерников, в свою очередь, предложил «запараллелить» работы, создав вторую смену. Это, по его словам, позволит завершить строительство объекта в срок. Как отметили в подрядной организации, на данный момент в строительных работах задействованы 80 специалистов.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Почти в два раза выросли поставки цветов в Псковскую область к 8 марта
Псковские дилеры рассказали о перспектива автомобильного рынка и новых ценах
Новых судей в Псковской области назначил Владимир Путин
Герман Петрушко: Мы сформировали план антикризисных мер и продолжаем работу в штатном режиме
Нам всем нужно сохранить единство и сплотиться – Елена Бибикова о спецоперации России на Украине
Тренировочные мероприятия по ЕГЭ стартовали в Пскове
790 жителей Псковской области заболели коронавирусом 3 марта
Объявлены имена псковских победителей «Учителя года – 2022» и «Воспитателя года – 2022»
Более тысячи жителей Псковской области пострадали от нападения животных в 2021 году

Комментарии

Авторизация
No comments
И юный «Октябрь» впереди?

Общество
4 марта 12:11

И юный «Октябрь» впереди?

Как изменится здание бывшего псковского кинотеатра по итогам реконструкции
Лететь нельзя остаться

Общество
1 марта 17:02

Лететь нельзя остаться

Псковичи не спешат отказываться от забронированных туров и даже присматривают новые
Горячий вопрос

Общество / Коммуналка
28 февраля 15:23

Горячий вопрос

Почему выросли счета за тепло в псковских квартирах?