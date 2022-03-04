В мае планируют завершить строительство социального городка в Пскове

Завершение строительства социального городка в Пскове запланировано на май. С рабочим выездом на строительной площадке объекта побывал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом глава региона сообщил в своем Телеграм-канале.

По словам представителей подрядной организации, на сроки завершения строительства псковского социального городка не повлияют «зазоры по финансам». Так, завершение всех строительно-монтажных работ запланировано на 15 мая. К 25 мая социальный городок должен заявиться на получение заключения о соответствии.

Разрешение на введение в эксплуатацию городского объекта должно быть получено к 1 июня. На данный момент во всех корпусах социального городка в Пскове уже проведено электричество и отопление.

Губернатор Михаил Ведерников, в свою очередь, предложил «запараллелить» работы, создав вторую смену. Это, по его словам, позволит завершить строительство объекта в срок. Как отметили в подрядной организации, на данный момент в строительных работах задействованы 80 специалистов.