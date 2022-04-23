Причину переноса работ по благоустройству территории Сиреневого бульвара в Пскове назвал Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках еженедельного обращения к псковичам назвал основную причину, из-за которой работы по благоустройству территории Сиреневого бульвара в Пскове были перенесены на следующий год. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 23 апреля.

Михаил Ведерников напомнил, что с 15 апреля в Псковской области началось голосование за городские объекты, которые приведут в порядок в 2023 году. Параллельно голосованию в муниципалитетах стартовали работы по благоустройству объектов, за которые жители региона отдали свои голоса в прошлом году.

«Есть только одно исключение – это территория Сиреневого бульвара в городе Пскове, где старт проекта благоустройства был перенесён на следующий год», – подчеркнул губернатор. Он отметил, что данное решение приняли в связи с тем, что на объекте планируют реализовать более востребованный и важный проект. Средства на данные цели также уже найдены.

Михаил Ведерников отметил на территории Сиреневом бульваре в Пскове отсутствует обустроенная ливневая канализация, в связи с чем данные участки периодически затапливались. «Иногда городские службы вынуждены были откачивать воду, потому что ей просто некуда было уходить. Речь идёт о территории, где пересекаются Сиреневый бульвар, проспект Энтузиастов, рядом со Сквером пограничников», – уточнил глава региона.

Для решения данной проблемы планируют провести реконструкцию и строительство новых сетей ливневой канализации. На эти цели направят почти 200 млн рублей.