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Общество

Порядка 190 млн рублей направят на реконструкцию и строительство новых сетей ливневки в одном из микрорайонов Пскова

23 апреля 2022 года, 13:29

На реконструкцию и строительство новых сетей ливневки в одном из микрорайонов Пскова направят 189 млн рублей. Об этом 23 апреля в рамках еженедельного видеообращения к жителям региона сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Порядка 190 млн рублей направят на реконструкцию и строительство новых сетей ливневки в одном из микрорайонов Пскова

Фото Арсения Тимашова

По его словам, комплексный и непростой проект по строительству новых сетей ливневой канализации будет реализован на территории, где пересекаются проспект Энтузиастов, рядом со Сквером пограничником, и Сиреневый Бульвар.

В рамках проекта планируется провести реконструкцию имеющихся сетей ливневки и построить новые, заменить оборудование и автоматику для насосной станции, а также установить резервуары. На эти цели будут выделены 189 млн рублей.

«Конкурс уже разыгран, подрядчик определён, работы будут вестись в этом и в следующем году. При этом новая ливневка будет проходить, в том числе, по той территории, где было запланировано благоустройство», – отметил губернатор региона Михаил Ведерников.

Он уточнил, что по этой причине проект-победитель голосования – территория Сиреневого бульвара – был перенесен на 2023 – 2024 года. «Но подчёркиваю, реализован он обязательно будет», – подчеркнул губернатор.

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