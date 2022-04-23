Порядка 190 млн рублей направят на реконструкцию и строительство новых сетей ливневки в одном из микрорайонов Пскова

На реконструкцию и строительство новых сетей ливневки в одном из микрорайонов Пскова направят 189 млн рублей. Об этом 23 апреля в рамках еженедельного видеообращения к жителям региона сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, комплексный и непростой проект по строительству новых сетей ливневой канализации будет реализован на территории, где пересекаются проспект Энтузиастов, рядом со Сквером пограничником, и Сиреневый Бульвар.

В рамках проекта планируется провести реконструкцию имеющихся сетей ливневки и построить новые, заменить оборудование и автоматику для насосной станции, а также установить резервуары. На эти цели будут выделены 189 млн рублей.

«Конкурс уже разыгран, подрядчик определён, работы будут вестись в этом и в следующем году. При этом новая ливневка будет проходить, в том числе, по той территории, где было запланировано благоустройство», – отметил губернатор региона Михаил Ведерников.

Он уточнил, что по этой причине проект-победитель голосования – территория Сиреневого бульвара – был перенесен на 2023 – 2024 года. «Но подчёркиваю, реализован он обязательно будет», – подчеркнул губернатор.