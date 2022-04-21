Псковичам рассказали о первой помощи при укусах животных

Не стоит пренебрегать первую помощь при укусах животных. Об этом сообщил руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев.

По его словам, в случае укуса нужно как можно быстрее промыть мыльным раствором рану или место, на которое попала слюна, затем смыть водопроводной водой. «60-70% вируса вы удалите механически. После этого рану рекомендуется обработать перекисью водорода, а края раны — 5%-ной настойкой йода. И сразу обращаться в травмпункт и пройти курс антирабических прививок», - отметил он.

Олег Емцев пояснил, что прививка разработана давно и она эффектна. «Ее делают в живот, потому что так быстрее вакцина распространится по всему организму. Но когда на кону стоит жизнь, курса прививок бояться не надо», - отметил он.

Также Олег Емцев порекомендовал владельцам домашних животных раз в год вакцинировать их от бешенства. «Вы берете котика на дачу. Он мышку схватил. И вы можете играя с ним, заразиться. А если животное вакцинировано, то даже если его в нос укусит ежик, то вакцина с этим справится. Поэтому профилактика заключается в первую очередь в вакцинировании».

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