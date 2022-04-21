Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Алексей Наумец занял должность заместителя командующего ВДВ России

21 апреля 2022 года, 15:24

Алексея Наумца назначили заместителем командующего Воздушно-десантными войсками России. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на осведомлённый источник.

Алексей Наумец занял должность заместителя командующего ВДВ России

Алексей Наумец родился 11 февраля 1968 года. Принадлежит к Вооружённым силам с июля 1986 года.

С 1990 по 2003 год Алексей Наумец прошел службу в Воздушно-десантных войсках на различных должностях в Сибирском, Белорусском и Северо-Кавказском военных округах.

С 2013 по 2018 являлся командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии.

Указом президента РФ от 13 июня 2014 года ему присвоили воинское звание «генерал-майор».

С февраля 2018 года Алексей Наумец стал заместителем начальника штаба Воздушно-десантных войск РФ. А в 2019 году стал временно исполняющим обязанности начальника штаба – первого заместителя командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации.

Накануне гвардии полковника Дениса Шишова назначили командиром 76-й гвардейской Черниговской десантно-штурмовой дивизии, дислоцирующейся в Пскове.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичей приглашают принять участие в музыкальном шоу Первого канала
Псковский эксперт по недвижимости дал советы о том, как определить цену при продаже квартиры
Псковичам рассказали о первой помощи при укусах животных
Горбачёва: Поступки «Азова» и «Донбасса» говорят о превращении современной Украины в нацистское государство
Режиссёр Виктор Носкин: Фильм «Русь и Ганза» в нынешнее время приобрёл новое звучание
24 апреля из-за соревнований по бегу перекроют участок улицы Кузнецкой в Пскове
В Пскове закрываются консульство Латвии и канцелярия генконсульства Эстонии
Более 60 случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в Псковской области за прошедшие сутки
Эдуард Джагитян: Политика ЦБ приспосабливает экономику РФ к санкционному давлению так, чтобы было движение вперёд

Комментарии

Авторизация
No comments
Чем опасны лисички

Общество
21 апреля 15:08

Чем опасны лисички

Эксперт посоветовал псковичам фотографировать ежей и не кормить с рук уток
Три в одном

Общество
20 апреля 12:01

Три в одном

Берег реки Великой благоустроят за счет синергии разных проектов

Что делать с отрыжкой?

Общество / Здоровье
19 апреля 12:42

Что делать с отрыжкой?