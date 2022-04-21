Алексей Наумец занял должность заместителя командующего ВДВ России

Алексея Наумца назначили заместителем командующего Воздушно-десантными войсками России. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на осведомлённый источник.

Алексей Наумец родился 11 февраля 1968 года. Принадлежит к Вооружённым силам с июля 1986 года.

С 1990 по 2003 год Алексей Наумец прошел службу в Воздушно-десантных войсках на различных должностях в Сибирском, Белорусском и Северо-Кавказском военных округах.

С 2013 по 2018 являлся командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии.

Указом президента РФ от 13 июня 2014 года ему присвоили воинское звание «генерал-майор».

С февраля 2018 года Алексей Наумец стал заместителем начальника штаба Воздушно-десантных войск РФ. А в 2019 году стал временно исполняющим обязанности начальника штаба – первого заместителя командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации.

Накануне гвардии полковника Дениса Шишова назначили командиром 76-й гвардейской Черниговской десантно-штурмовой дивизии, дислоцирующейся в Пскове.