Герой России Денис Шишов назначен командиром 76-й десантно-штурмовой дивизии

Герой Российской Федерации, гвардии полковник Денис Шишов назначен командиром 76-й гвардейской Черниговской десантно-штурмовой дивизии, которая дислоцируется в Пскове. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на осведомленных источников.

Как сообщает Псковское агентство информации, указ президента России Владимира Путина о назначении Дениса Шишова командиром дивизии был подписан 18 апреля.

Денис Шишов родился в 1981 году. С 1998 по 2003 годы обучался в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. По окончании образовательного учреждения он был распределен в 104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознаменный ордена Кутузова полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

Денис Шишов также окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации. С 2015 по 2017 годы он являлся командиром 104-го гвардейского десантно-штурмового полка, с 2017 по 2020 – заместителем командира 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, с 2020 года – командиром 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

26 февраля 2022 года во время выполнения боевой задачи в ходе военной специальной операции российских войск при форсировании реки Днепр в районе Каховки соединения бригады под командованием Дениса Шишова отразили семь атак противника, уничтожив более 60 противников и порядка 20 единиц бронетехники. Получил осколочное ранение в голову, однако продолжал командовать подразделениями бригады, удерживающей переправу до подхода основных сил под массированными обстрелами противника.

За проявленное мужество Денису Шишову присвоено звание Героя России.