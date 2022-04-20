Порядка 24,5 тысяч бюджетных мест по направлениям в сфере электроники выделено в этом учебном году в России

В 2022/2023 учебном году в вузах России выделили почти 24,5 тыс. бюджетных мест по направлениям в сфере электроники. Об этом рассказал Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, сообщили в пресс-службе Правительства России.

В условиях санкций против России, по его мнению, стране важно развивать электронику, которую используют как в быту, так и на производстве, в военной и космической сфере, в сферах медицины и образования.

Россия имеет большой потенциал для создания отечественной электронной продукции, но для этого нужны специалисты.

Ежегодно по поручению президента России Владимира Путина в вузах увеличивается количество бюджетных мест. В 2022/2023 учебном году по специальностям и направлениям «Электроника, радиотехника и системы связи», «Нанотехнологии и наноматериалы», «Технологии материалов» предусмотрено почти 24,5 тыс. бюджетных мест.

Высшие учебные заведения принимают документы на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

В России активно поддерживается сфера технологий, электроники и IT, поскольку стране необходимы профессиональные кадры. Для этого создаются условия обучения и работы.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков также подчеркнул, что вузы готовят работников с учетом запросов рынка.

«Сегодня стране нужны специалисты, которые смогут работать с промышленным оборудованием, создавать бытовую технику и гаджеты, обслуживать электрические машины и станки. Поэтому более 18,6 тысяч мест в области электроники выделено на программы бакалавриата и специалитета, то есть для тех ребят, которые смогут начать работу сразу после выпуска. Всего за последние два года количество мест увеличилось на 1,9 тысяч», – рассказал он.

Вузы предлагают различные программы в данной сфере: «Радиотехнические системы локации, навигации и радиоэлектронной борьбы», «Инжиниринг в электронике», «Наноэлектроника и квантовые технологии», «Микроэлектроника инфокоммуникационных систем» и так далее.

Вузами-лидерами по подготовке кадров данного профиля считаются Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники.