Новые пешеходные и велодорожки появятся на берегу Великой в Псковском районе

Новые велосипедные и пешеходные дорожки появятся к началу июня на берегу реки Великой вблизи улицы Никольской деревни Родина Псковского района. Как передаёт корреспондент «Псковской правды», работы там начались около двух недель назад и ведутся ежедневно.

Границы дорожек, которые будут иметь асфальтовое и гранитное покрытие, уже сформированы. Они проходят вокруг парка, который несколько лет назад создали жители микрорайона и управляющая компания «ПсковЖилСервис». В нём были высажены деревья и установлены скамейки с навесами.

Продолжение благоустройство территории проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Этот проект стал победителем голосования в прошлом году, в ходе которого определялись объекты благоустройства на текущий год.

О том, что ещё появится в этом микрорайоне в ближайшие месяцы, читайте здесь >>>