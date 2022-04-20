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Общество

Новые пешеходные и велодорожки появятся на берегу Великой в Псковском районе

20 апреля 2022 года, 13:07

Новые велосипедные и пешеходные дорожки появятся к началу июня на берегу реки Великой вблизи улицы Никольской деревни Родина Псковского района. Как передаёт корреспондент «Псковской правды», работы там начались около двух недель назад и ведутся ежедневно.

Новые пешеходные и велодорожки появятся на берегу Великой в Псковском районе

Фото Андрея Степанова

Границы дорожек, которые будут иметь асфальтовое и гранитное покрытие, уже сформированы. Они проходят вокруг парка, который несколько лет назад создали жители микрорайона и управляющая компания «ПсковЖилСервис». В нём были высажены деревья и установлены скамейки с навесами.

Продолжение благоустройство территории проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Этот проект стал победителем голосования в прошлом году, в ходе которого определялись объекты благоустройства на текущий год.

О том, что ещё появится в этом микрорайоне в ближайшие месяцы, читайте здесь >>>

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