Определён подрядчик, который продолжит строительство парка 300-летия прокуратуры в Пскове

Состоялся конкурс по определению подрядчика, который продолжит строительство парка 300-летия российской прокуратуры в Пскове. В ближайшее время с ним будет подписан контракт, сообщили «Псковской правде» в администрации города.

Парк разместиться на берегу реки Великой вдоль улицы Никольской древни Родина Псковского района. Работы там были начаты в конце прошлого года. До наступления морозов подрядчик успел расчистить территорию.

Теперь там предстоит уложить асфальтовые дорожки, установить освещение и высадить 60 дубов. Также планируется, что в парке появится памятная табличка с указанием того, что он создан в честь 300-летия прокуратуры.

Подробнее о парке и тех объектах, которые появятся рядом с ним, читайте тут>>>