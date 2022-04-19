Тысячу цветов доставили для украшения псковских храмов к Пасхе

В Псковскую область доставили большую партию цветов, более тысячи штук, для украшения храмов к празднику Пасхи. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
В Псковскую область доставили большую партию цветов, более тысячи штук, для украшения храмов к празднику Пасхи. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
Прежде, чем оказаться в виде праздничной композиции в храмах, цветы из Эквадора и Голландии доставляются сначала в Москву, а затем в города заказчиков.
Флористки приняли и отсортировали фрезии, гиперикум, розы, гвоздики, амариллис, дельфиниум, маттиолу и свежую зелень. Помогали им студены из Псково-Печерской духовной семинарии.