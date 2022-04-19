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Общество / Важная дата

Тысячу цветов доставили для украшения псковских храмов к Пасхе

19 апреля 2022 года, 18:36

В Псковскую область доставили большую партию цветов, более тысячи штук, для украшения храмов к празднику Пасхи. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Тысячу цветов доставили для украшения псковских храмов к Пасхе

Фото из Телеграм-канала Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Тысячу цветов доставили для украшения псковских храмов к Пасхе

Фото из Телеграм-канала Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

Прежде, чем оказаться в виде праздничной композиции в храмах, цветы из Эквадора и Голландии доставляются сначала в Москву, а затем в города заказчиков.

Флористки приняли и отсортировали фрезии, гиперикум, розы, гвоздики, амариллис, дельфиниум, маттиолу и свежую зелень. Помогали им студены из Псково-Печерской духовной семинарии.

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