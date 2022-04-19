Тысячу цветов доставили для украшения псковских храмов к Пасхе

Прежде, чем оказаться в виде праздничной композиции в храмах, цветы из Эквадора и Голландии доставляются сначала в Москву, а затем в города заказчиков.

Флористки приняли и отсортировали фрезии, гиперикум, розы, гвоздики, амариллис, дельфиниум, маттиолу и свежую зелень. Помогали им студены из Псково-Печерской духовной семинарии.