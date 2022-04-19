Более 140 беженцев из ЛДНР и Украины ищут работу в Псковской области

19 апреля в Невельском районе прошла ярмарка вакансий для беженцев из ЛДНР и Украины, прибывших в Псковскую область. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Представители 16-ти крупнейших предприятий прибыли на нее со своими предложениями. Более 140 человек заявили о своем желании найти работу в Псковской области. Каждого из них познакомили с вакансиями в разных отраслях.

«Прилагаем все возможные усилия для трудоустройства, которое идет на основе российского законодательства. Нам важно и найти работу людям, и закрыть потребности наших работодателей. Здесь в буквальном смысле идет борьба за кадры», – сообщила и. о. председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова. Она также добавила, что с частью беженцев обсудили возможность участия в программе переселения соотечественников, на случай если они захотят сменить гражданство российское и остаться в стране на постоянное место жительства.

Часть вынужденных переселенцев ранее работали на предприятии «Азовсталь», поэтому уделяли стендам крупнейших промышленных предприятий особое внимание. Так, жительница Мариуполя Елена Жукова многие годы проработала инженером-химиком, поэтому сразу несколько псковских организаций готовы предложить ей работу. «Я уже заполнила пару анкет, нужно получить разрешительные документы и выбрать условия, которые моей семье будут удобнее. Очень важный для меня жилищный вопрос», – подчеркнула она.

Еще один беженец Петр Поленов приехал в Псковскую область с родственниками и возвращаться не планирует. В дальнейшем он собирается получить российское гражданство, найти работу и устроиться в регионе. «Мы готовы на любую работу. Главное, чтобы были средства для жизни. Профессий много и у меня, и у супруги. Обучаемся легко. Важно наличие жилья. Уверен, что все будет хорошо», заявил он, добавив, что присмотрел некоторые вакансии для себя. В скором времени Петр Поленов посетит одно из производств, чтобы познакомиться с возможными условиями работы.

С вынужденными переселенцами также работают представители службы занятости, миграционной, налоговой служб, инспекции труда, правоохранительных ведомств. Так, на площадке в индивидуальном порядке проходит работа по переводу или восстановлению утраченных документов, оформлению разрешительных документов на работу.

Комитетом по труду и занятости Псковской области на пункте временного размещения также создаст консультационный пункт по вопросам содействия в трудоустройстве. Для беженцев сформировали перечень компаний, предлагающих более 670 вакантных рабочих мест, включая рабочие места с предоставлением жилья.

Работу по комплексному сопровождению беженцев из Украины и ЛДНР поручимл организовать губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он оказывает поддержку в вопросах обустройства, миграционную, социальную, вещевую помощь. В пресс-службе также сообщили, что с прибывшими работают медики, психологи. Дети скоро смогут возобновить обучение в школах, пойти в детские сады.

11 апреля в составе организованной группы на поезде в Псковскую область с ЛНР, ДНР и Украины приехали 400 человек.