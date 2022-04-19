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Общество

Новое лазерное шоу в Псковском кремле продлится 20 минут

19 апреля 2022 года, 11:22

Длительность лазерного шоу в Псковском кремле составит 20 минут. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Мультимедийный спектакль, который приурочен к 350-летию со дня рождения Петра I, пройдет на территории Довмонтова города Псковского кремля с 29 апреля по 10 мая.

Новое лазерное шоу в Псковском кремле продлится 20 минут

Фото администрации Псковской области

«Уникальный красочный световой спектакль будет интересен и взрослым, и детям. В 20-минутном видеоролике найдут воплощение все замыслы художников анимации и лазерной графики, удивительные задумки постановщиков», – сообщили в региональной администрации.

Лазерное шоу полностью погрузит зрителей в мир истории и напомнит о событиях в России в конце 17 – начале 18 веков. В рамках мультимедийного спектакля гостям Псковского кремля покажут ключевые события эпохи, победы первого Российского Императора и его великие дела. Кроме того, им также расскажут о победах русской армии и флота, о том, какую роль Петр I отводил Пскову и Великим Лукам в Северной войне, а также о том, как был основан Санкт-Петербург.

Мультимедийный проект был создан в рамках проходящих в Псковской области мероприятий, которые посвящены празднованию 350-летия со дня рождения Петра Великого. Идея организации лазерного шоу принадлежит Театрально-концертной дирекции Псковской области. Она была реализована совместно со специалистами мультимедийных технологий.

Лазерное шоу в Псковском кремле будут показывать два раза в день – в 21:30 и 22:30. Вход на мероприятие будет осуществляться по билетам, которые можно приобрести онлайн или в кассе Псковской областной филармонии. Дети до семи лет смогут посетить шоу бесплатно в сопровождении взрослых.

Организаторами проекта выступают администрация Псковской области, региональный комитет по культуре и Театрально-концертная дирекция.

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