Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Псковском кремле покажут посвященное Петру I лазерное шоу

18 апреля 2022 года, 10:50

Лазерное шоу, посвященное Петру I, покажут в Псковском кремле с 29 апреля по 10 мая. Об этом 18 апреля в эфире «Псковского телеграма Online» заявила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

В Псковском кремле покажут посвященное Петру I лазерное шоу

Фото Арсения Тимашова

По её словам, показы лазерного шоу будут осуществляться два раза в день. Билеты на мероприятие можно будет приобрести за символическую плату.

Также 5 мая в псковском парке Строителей пройдет фестиваль военной песни. Жители и гости города смогут послушать романсы прошлых лет. «Будет камерная обстановка. Можно будет и потанцевать», – отметила Ольга Тимофеева.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стартовал проект «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»
В Псковской области стартовал сев зерновых культур
Порядка 90 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки
Из-за ремонта дорог маршрут псковского автобуса №2 изменится на три дня
Из-за долгов за рубеж не смогут уехать 23 тысячи жителей Псковской области
Псковские таможенники обнаружили сильнодействующие вещества у гражданина Молдовы
«Псковская правда» вошла в десятку самых цитируемых СМИ за неделю
С 19 апреля в Пскове ограничат движение на перекрестке улиц Розы Люксембург и Народной
День без осадков обещают жителям Псковской области 18 апреля

Комментарии

Авторизация
No comments
«Строят для людей»

Общество
15 апреля 11:15

«Строят для людей»

Жители Псковской области вновь могут выбрать объекты для благоустройства
В деталях

Общество / Знай наших!
12 апреля 10:02

В деталях

Житель Пыталово создает масштабные диорамы из исторических моделей
Ковидный зуд

Общество / Здоровье
11 апреля 15:52

Ковидный зуд