В Псковском кремле покажут посвященное Петру I лазерное шоу

Лазерное шоу, посвященное Петру I, покажут в Псковском кремле с 29 апреля по 10 мая. Об этом 18 апреля в эфире «Псковского телеграма Online» заявила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

По её словам, показы лазерного шоу будут осуществляться два раза в день. Билеты на мероприятие можно будет приобрести за символическую плату.

Также 5 мая в псковском парке Строителей пройдет фестиваль военной песни. Жители и гости города смогут послушать романсы прошлых лет. «Будет камерная обстановка. Можно будет и потанцевать», – отметила Ольга Тимофеева.