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Экономика / ЖКХ

Рабочие отремонтировали водопровод по улице Маргелова

18 апреля 2022 года, 16:42

Рабочие цеха № 4 «Горводоканала» отремонтировали водопровод по улице Маргелова. Об этом предприятие сообщило в своей группе в «ВКонтакте».

Рабочие отремонтировали водопровод по улице Маргелова

Фото: пресс-служба Горводоканала

Причиной утечки стал свищ, появившийся на стальной трубе диаметром 400 мм.

«Горводоканал» отмечает, что на данном участке линии изношенность водопровода составляет 100%. Протяженность трассы составляет порядка километра.

Ранее предприятие уже заменило 366 метров труб.

Специалисты планируют продолжить замену аварийных участков данного водопровода на современные полиэтиленовые трубы.

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