Рабочие отремонтировали водопровод по улице Маргелова

Рабочие цеха № 4 «Горводоканала» отремонтировали водопровод по улице Маргелова. Об этом предприятие сообщило в своей группе в «ВКонтакте».
Рабочие цеха № 4 «Горводоканала» отремонтировали водопровод по улице Маргелова. Об этом предприятие сообщило в своей группе в «ВКонтакте».
Причиной утечки стал свищ, появившийся на стальной трубе диаметром 400 мм.
«Горводоканал» отмечает, что на данном участке линии изношенность водопровода составляет 100%. Протяженность трассы составляет порядка километра.
Ранее предприятие уже заменило 366 метров труб.
Специалисты планируют продолжить замену аварийных участков данного водопровода на современные полиэтиленовые трубы.