Четыре псковских учащихся представят регион на телевизионной олимпиаде «Умницы и умники»

Четыре псковских школьника представят регион в федеральном этапе гуманитарной олимпиады для старшеклассников «Умницы и умники» в рамках одноименной телепередачи на Первом канале. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.



В Псковской области состоялся региональный этап олимпиады «Умницы и умники». Темой игры стали традиции добрососедства в Псковской области: этнический аспект. Областной тур возглавил автор и ведущий Всероссийского проекта Юрий Вяземский. В региональном этапе победителем стал ученик Псковского педагогического комплекса Дмитрий Петров; призерами – ученики Псковской инженерно-лингвистической гимназии Евгений Лебедев и Островской гимназии Полина Николаева. Также Юрий Вяземский пригласил для участия в программе учащуюся Псковского гуманитарного лицея Любовь Антипову.