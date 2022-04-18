Четыре псковских учащихся представят регион на телевизионной олимпиаде «Умницы и умники»

Четыре псковских школьника представят регион в федеральном этапе гуманитарной олимпиады для старшеклассников «Умницы и умники» в рамках одноименной телепередачи на Первом канале. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Фото: пресс-служба администрации Псковской области
В Псковской области состоялся региональный этап олимпиады «Умницы и умники». Темой игры стали традиции добрососедства в Псковской области: этнический аспект.
Областной тур возглавил автор и ведущий Всероссийского проекта Юрий Вяземский.
В региональном этапе победителем стал ученик Псковского педагогического комплекса Дмитрий Петров; призерами – ученики Псковской инженерно-лингвистической гимназии Евгений Лебедев и Островской гимназии Полина Николаева. Также Юрий Вяземский пригласил для участия в программе учащуюся Псковского гуманитарного лицея Любовь Антипову.
Фото: пресс-служба администрации Псковской области
Четыре школьника поедут в Москву и представят Псковскую область на федеральном этапе олимпиады.
«Умницы и умники» проводятся в Псковской области уже в десятый раз. В этом году в ней приняли участие 26 десятиклассников из шести районов и городов региона.
Организаторами областного этапа выступают Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества, Псковский областной институт повышения квалификации работников образования и Псковский государственный университет.