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Общество / Образование

Четыре псковских учащихся представят регион на телевизионной олимпиаде «Умницы и умники»

18 апреля 2022 года, 15:39

Четыре псковских школьника представят регион в федеральном этапе гуманитарной олимпиады для старшеклассников «Умницы и умники» в рамках одноименной телепередачи на Первом канале. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Четыре псковских учащихся представят регион на телевизионной олимпиаде «Умницы и умники»

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

В Псковской области состоялся региональный этап олимпиады «Умницы и умники». Темой игры стали традиции добрососедства в Псковской области: этнический аспект.

Областной тур возглавил автор и ведущий Всероссийского проекта Юрий Вяземский.

В региональном этапе победителем стал ученик Псковского педагогического комплекса Дмитрий Петров; призерами – ученики Псковской инженерно-лингвистической гимназии Евгений Лебедев и Островской гимназии Полина Николаева. Также Юрий Вяземский пригласил для участия в программе учащуюся Псковского гуманитарного лицея Любовь Антипову.

Четыре псковских учащихся представят регион на телевизионной олимпиаде «Умницы и умники»

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Четыре школьника поедут в Москву и представят Псковскую область на федеральном этапе олимпиады.

«Умницы и умники» проводятся в Псковской области уже в десятый раз. В этом году в ней приняли участие 26 десятиклассников из шести районов и городов региона.

Организаторами областного этапа выступают Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества, Псковский областной институт повышения квалификации работников образования и Псковский государственный университет.

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