Пожароопасный сезон в Псковской области обсудят в эфире «Псковского телеграма online» 18 апреля

Ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев вновь в неформальной обстановке обсудят предстоящие события недели. Гостями предстоящего прямого эфира станут директор творческого пространства «Лофт» Антон Ковальский и руководитель Противопожарного лесного центра Псковской области Олег Черней.

Вместе с ними ведущие в рамках выпуска обсудят план мероприятий «Лофта» на ближайшие две недели, звездных гостей творческого пространства и возможное освоение «новых территорий». Кроме того, речь в прямом эфире также зайдет и про пожароопасный сезон в Псковской области. Спикер выпуска расскажет о том, кто следит и оберегает псковскую природу.

Выпуски видеопроекта «Псковского телеграма Online» можно посмотреть на портале Псковского агентства информации, а также в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, повтор выпуска также будет транслироваться в понедельник в 11.00 на телеканале «Первый Псковский».