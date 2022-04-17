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Общество

Флаги Пскова и Псковской области побывали на Международной космической станции

17 апреля 2022 года, 13:05

Флаги Пскова и Псковской области, побывавшие на Международной космической станции, вернулись на Землю. Об этом сообщается в группе управления общественных проектов и молодёжной политики региональной администрации «Молодёжь Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Флаги Пскова и Псковской области побывали на Международной космической станции

Фото из сообщества «Молодёжь Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте»

В космос флаги Пскова и Псковской области доставил российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков. «Именно он брал наши флаги с собой на борт МКС, вернул их на Землю, а теперь они возвращаются в регион!», – отметили в управлении.

16 апреля в музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме Свердловской области состоялась торжественная встреча с космонавтами Международной космической станции. В ней приняла участие и делегация из Псковской области. Мероприятие посетили и. о. начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации региона Наталья Скачкова и первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова.

Флаги Пскова и Псковской области побывали на Международной космической станции

Фото из сообщества «Молодёжь Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте»

«В музее открылся планетарий, где представлена коллекция личных вещей космонавтов, в том числе Сергея Кудь-Сверчкова (который и привёз с МКС наши флаги) и Героя России Сергея Прокопьева», – подчеркнули в группе «Молодёжь Псковской области».

В управлении общественных проектов и молодёжной политики региональной администрации также уточнили, что российские космонавты на память псковичам об этом историческом событии оставили на флагах свои автографы.

В Псковскую область побывавшие на МКС флаги региона и областного центра, ставшие большой частью истории нашей области и маленькой частичкой космоса, приедут в понедельник, 18 апреля. «Теперь молодежная политика и общественные проекты – ближе к звездам!» – заключили в управлении.

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