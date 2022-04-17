Флаги Пскова и Псковской области побывали на Международной космической станции

Флаги Пскова и Псковской области, побывавшие на Международной космической станции, вернулись на Землю. Об этом сообщается в группе управления общественных проектов и молодёжной политики региональной администрации «Молодёжь Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

В космос флаги Пскова и Псковской области доставил российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков. «Именно он брал наши флаги с собой на борт МКС, вернул их на Землю, а теперь они возвращаются в регион!», – отметили в управлении.

16 апреля в музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме Свердловской области состоялась торжественная встреча с космонавтами Международной космической станции. В ней приняла участие и делегация из Псковской области. Мероприятие посетили и. о. начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации региона Наталья Скачкова и первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова.