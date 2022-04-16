Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Важная дата

30 апреля в Идрице откроют мемориал «Знамя Победы»

16 апреля 2022 года, 13:00

30 апреля 2022 года в День Знамени победы в Идрице пройдет открытие мемориала «Знамя Победы». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении к жителям региона 16 апреля.

30 апреля в Идрице откроют мемориал «Знамя Победы»

Скриншот из видео со страницы Михаила Ведерникова

Он также напомнил, что данный день с 2019 года является региональной памятной датой.

«Это безусловно народный памятник, идею которого долго защищали жители Идрицы. Знаю, что многие из вас приняли участие в сборе средств на его строительство. Большое вам за это спасибо!», – поблагодарил Михаил Ведерников.

Работы над мемориалом подходят к концу. Специалисты устраняют замечания по благоустройству. Также знамя сделают красного цвета.

Михаил Ведерников также сообщил, что после на этой территории также планируется сделать экспозицию для того, чтобы ознакомить гостей с историей посёлка, помимо этого, будет продумана навигация.

В Идрице, по словам губернатора, проведут встречу с местными жителями, на которой им подробнее расскажут про планы, выслушают предложения и замечания.

«Хочу поблагодарить всех, кто помогал сделать этот памятник былью. Роль Идрицы в событиях Великой Отечественной войны должна была быть увековечена», – сказал Михаил Ведерников, он также выразил благодарность Российскому военно-историческому обществу.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Меньше ста человек заболели коронавирусом за минувший день
Губернатор обещал разобраться с жалобами родителей на детский сад №2 в Пскове
Михаил Ведерников объяснил ситуацию с ремонтом моста через Кудку в Опочецком районе
Губернатор о голосовании по благоустройству Псковской области: Не упустите шанс помочь своему городу
Музейно-выставочный комплекс появится в Самолве в Гдовском районе
Поликлинике №2 в Пскове для расширения выделили бывший перинатальный корпус
Бессмертный полк и Парад победы пройдут в Псковской области в очном режиме
Новую волну коронавируса обсудили в очередном выпуске «Псковского телеграма»
В два раза увеличат выплаты для ветеранов к Дню Победы в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
«Строят для людей»

Общество
15 апреля 11:15

«Строят для людей»

Жители Псковской области вновь могут выбрать объекты для благоустройства
В деталях

Общество / Знай наших!
12 апреля 10:02

В деталях

Житель Пыталово создает масштабные диорамы из исторических моделей
Ковидный зуд

Общество / Здоровье
11 апреля 15:52

Ковидный зуд