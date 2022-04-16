30 апреля в Идрице откроют мемориал «Знамя Победы»

30 апреля 2022 года в День Знамени победы в Идрице пройдет открытие мемориала «Знамя Победы». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении к жителям региона 16 апреля.

Он также напомнил, что данный день с 2019 года является региональной памятной датой.

«Это безусловно народный памятник, идею которого долго защищали жители Идрицы. Знаю, что многие из вас приняли участие в сборе средств на его строительство. Большое вам за это спасибо!», – поблагодарил Михаил Ведерников.

Работы над мемориалом подходят к концу. Специалисты устраняют замечания по благоустройству. Также знамя сделают красного цвета.

Михаил Ведерников также сообщил, что после на этой территории также планируется сделать экспозицию для того, чтобы ознакомить гостей с историей посёлка, помимо этого, будет продумана навигация.

В Идрице, по словам губернатора, проведут встречу с местными жителями, на которой им подробнее расскажут про планы, выслушают предложения и замечания.

«Хочу поблагодарить всех, кто помогал сделать этот памятник былью. Роль Идрицы в событиях Великой Отечественной войны должна была быть увековечена», – сказал Михаил Ведерников, он также выразил благодарность Российскому военно-историческому обществу.