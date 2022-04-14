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Общество

Ярмарку вакансий проведут для прибывших в Псковскую область беженцев

14 апреля 2022 года, 16:25

В пункте размещения вынужденных переселенцев, которые прибыли в Псковскую область из Украины, ДНР и ЛНР, проведут ярмарку вакансий. Об этом стало известно в ходе совещания по реализации мероприятий по обустройству беженцев на территории региона, которое провел губернатор Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Ярмарку вакансий проведут для прибывших в Псковскую область беженцев

Фото Андрея Степанова

На данный момент в Псковской области сформирован перечень из 562 вакансий, из них 295 с услугой предоставления жилья. Принять на работу беженцев из Донбасса готовы, в том числе, и крупные промышленные предприятия региона.

После ярмарки вакансий, которая пройдет на территории пункта размещения вынужденных переселенцев, потенциальные работодатели проведут экскурсионные выезды на предприятия. В том числе рассматривается и возможность прохождения беженцами программ переобучения и повышения квалификации.

Кроме того, как отметил председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков, со следующей недели прибывшие из Донбасса дети приступят к воспитательно-образовательному процессу. Он подчеркнул, что места для приезжих ребят будут предоставлены без ущерба для местных детей.

Первая организованная группа беженцев из Донецкой народной республики прибыла в Псков 11 апреля. Основную часть, 391 беженца, в том числе 66 детей, разместили в санатории «Голубые озера» в Невельском районе, остальные отправились к родственникам.

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